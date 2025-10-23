© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images

Das Batterieforschungsunternehmen QuantumScape erwirtschaftet noch immer keinen einzigen US-Dollar. Trotzdem hält die Rallye der Aktie auch am Donnerstag an. QuantumScape: Mit dieser Rallye hat kaum jemand gerechnet! Um 161,1 Prozent haben sich die Anteile von QuantumScape in diesem Jahr bereits gesteigert. Das ist eine bemerkenswerte starke Performance, nachdem sich in der Aktie seit Mitte 2022 kaum noch etwas getan hatte. Der Partner von Volkswagen profitierte dabei von Forschungsdurchbrüchen. Nicht nur zeichnet sich die Überlegenheit der Batterien von QuantumScape ab, auch beim lange schwierigen Fertigungsprozess hat sich etwas getan. Über ein operatives Geschäft verfügt das Unternehmen …