PTA-News: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Ungeprüfte Zahlen zum 30.09.2025 / Anpassung der Umsatzplanung

VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Ungeprüfte Zahlen zum 30.09.2025 / Anpassung der Umsatzplanung

Ettlingen (pta000/23.10.2025/12:25 UTC+2)

Zum 30.09.2025 liegen wir im Umsatz dank Sondererträgen, Kaufangeboten und Paketgeschäften bei ungeprüften 4,5 Mio. EUR (Vj. 3,8 Mio. EUR) im Plan. Mit ungeprüften rund 243 TEUR (Vj. -145 TEUR) liegen wir zum Stichtag über unserer Ergebnisplanung. Da aus heutiger Sicht im 4. Quartal 2025 voraussichtlich keine Erholung im Basisgeschäft, wie bislang im gesamten laufenden Jahr 2025, zu erwarten ist, behalten wir die bisherigen Planzahlen für das Jahresergebnis unverändert bei.

Zum Stichtag ergibt sich ein Ertrag aus saldierten Zu- und Abschreibungen des Handels- und des Anlagebuches von 12 TEUR. (Vj. -48 TEUR).

Beteiligungen ab 100 TEUR je Position

Bei den Beständen sind die Positionen ab einem stichtagsbezogenen Wert von 100.000 EUR die Fleischer-Einkauf AG, die MPC AG sowie die United Internet AG. Die jeweiligen Bestände haben eine Höhe von max. rund 18 % des haftenden Eigenkapitals der VEH AG zum 30.09.2025.

Perspektiven

Wir planen für das Geschäftsjahr 2025 ein Ergebnis, vor Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschriebenen Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken, von 150 TEUR bis 200 TEUR.

Die neue Umsatzplanung liegt nun bei 5,5 - 6,5 Mio. EUR.

Die Anzahl der öffentlichen Kaufangebote über unser Haus, die Wertentwicklung unserer Beteiligungspositionen und die aktuell nicht kalkulierbaren Kosten für die Rechtsberatung werden hierbei eine wichtige Rolle spielen.

Liquiditätsrisiken sind für das Geschäftsjahr 2025 nicht erkennbar.

Klaus Helffenstein - Vorstand

VALORA EFFEKTEN HANDEL AG
Website: www.valora.de
ISIN(s): DE0007600108 (Aktie)

