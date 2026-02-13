DJ PTA-News: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Ungeprüfte Zahlen zum 31.12.2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Ungeprüfte Zahlen zum 31.12.2025

Ettlingen (pta000/13.02.2026/10:55 UTC+1)

Geschäftsverlauf in 2025

Zum Jahresende 2025 lagen wir mit einem Umsatz von ungeprüften 6,2 Mio. EUR (Vj. 4,3 Mio. EUR) im Rahmen der angepassten Planung von 5,5 bis 6,5 Mio. EUR.

Das Ergebnis zum Abschlussstichtag 31.12.2025 liegt mit 165 TEUR in der Planung und beträgt nach Steuern in Höhe von 1,4 TEUR und nach Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken in Höhe von 103,9 TEUR, 59 TEUR (Vj. -343 TEUR).

Bei der Betrachtung ist hierbei zu berücksichtigen, dass das Jahresergebnis, wie bereits in den Vorjahren, mit Rechtsverteidigungs- und Beratungskosten in Höhe von rund 210 TEUR im Zusammenhang mit der immer noch andauernden Abwehr der sog. "Reich-Gruppe" belastet ist.

Der gesamte Wertansatz des börsennotierten und nicht börsennotierten Wertpapierbestandes beläuft sich zum 31.12.2025 auf ca. 0,9 Mio. EUR (Vj. ca. 1,1 Mio. EUR). Bei den Beständen sind die Positionen ab einem stichtagsbezogenen Wert von 100 TEUR die MPC AG und die United Internet AG.

Perspektiven

Für 2026 planen wir Umsätze von 4 bis 5 Mio. EUR mit einem Jahresergebnis von ca. 70 TEUR. Die Anzahl der öffentlichen Kaufangebote über unser Haus, die Wertentwicklung unserer Beteiligungspositionen und die aktuell nicht kalkulierbaren Kosten für die Rechtsberatung werden hierbei eine wichtige Rolle spielen.

Liquiditätsrisiken sind derzeit aufgrund der soliden Eigenkapitalfinanzierung für das Geschäftsjahr 2026 nicht erkennbar.

Klaus Helffenstein - Vorstand

