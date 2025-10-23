Die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) hat in Berlin ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert und dabei vor zu großer Selbstzufriedenheit im Kampf für 100 Prozent erneuerbare Energien gewarnt. Im Fokus der Feier zum DGS-Jubiläum standen Stolz über das bisher Geleistete, aber auch der dringende Appell für mehr Tempo bei der Umsetzung der Energiewende. Die DGS, deutsche Sektion der International Solar Energy Society (ISES), begrüßte zu der Veranstaltung fast 100 Gäste.'‹50 Jahre Engagement für ...

