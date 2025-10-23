Gesenkte Umsatzprognose, starke Pipeline: Derzeit wissen Anleger offenbar nicht so recht, was sie von der SAP-Aktie halten sollen. Nach der Zahlenvorlage am späten Mittwochabend drehten die Papiere des DAX-Schwergewichts ins Minus. Heute starteten sie zunächst positiv in den Handel, bevor die Kurse später wieder abbröckelten. Angesichts zögerlicher Kunden hat SAP seine Erwartungen für das Jahreswachstum nach unten angepasst. Demnach dürfte der Cloud-Umsatz im Gesamtjahr nun währungsbereinigt am ...

