München (ots) -Unterföhring, 23. Oktober 2025. Mit Power in die zweite Staffel! Joyn zeigt 2026 eine zweite Staffel der Strategy-Reality-Show "The Power": Mehr Intrigen. Mehr Allianzen. Mehr Verrat. In 50 Folgen treten Reality-Profis erneut zum explosiven Machtspiel an: Wer wird zum geheimen Strippenzieher? Wer fällt dem eigenen Netz aus Lügen zum Opfer?"The Power" ist - gemessen an Video Views - das erfolgreichste Joyn Original aller Zeiten. Die Produktionsfirma Redseven Entertainment produziert für Joyn die zweite Staffel.Verrat, Intrige und Täuschung - das ist "The Power":Jede Woche übernimmt ein Spieler die Macht - er belohnt, er bestraft, er nominiert. Doch die Identität des Power Players bleibt geheim. Am Ende der Woche muss der Power Player eine Zielperson bestimmen, die die Villaverlassen soll. Aber Vorsicht: Enttarnt der Nominierte den wahren Power Player, dreht sich das Spiel - und der Power Player selbst fliegt raus."The Power" ist ein Lizenzformat der französischen Produktionsfirma Dreamspark und der M6-Produktionstochter Studio 89. Die Redseven Entertainment produziert die Strategy-Reality-Show im Auftrag von Joyn."The Power" - die zweite Staffel, 2026 kostenlos auf JoynHashtag zur Sendung: ThePowerÜber JoynJoyn ist die Streaming-Plattform von ProSiebenSat.1 und der größte deutschsprachige private Streamer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Deutschland finden die Nutzer:innen kostenlos 85 Live-TV-Sender plus gut 130 monothematische FAST- und On-Demand-Channel. Außerdem haben sie kostenlos Zugriff auf über 54.000 Stunden Inhalte auf Abruf: Das bedeutet zu jeder Zeit und an jedem Ort über sechs Jahre kostenloses Streaming ohne je das Gleiche zusehen. Zum Angebot gehören Reality-Shows wie "Promi Big Brother", "The Power", "Villa der Versuchung" oder "Reality Backpackers", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis" und die Comedies "jerks." Und "INTIMATE.", Creator-Formate wie der "THE RACE" und zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien zum Bingen in ganzen Staffeln wie das NCIS-Franchise. Im Premium-Bereich von Joyn PLUS+ gibt es exklusive Previews auf die Highlight-Formate der Sendergruppe schon vor der Ausstrahlung im TV sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Weitere Infos unter www.joyn.de.