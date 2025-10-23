Dr. Dennis Riedl: Bayer: Riedl warnt vor klassischer Value Trap - Finger weg!

Anzeige / Werbung
Glyphosat-Klagen, Pharma-Pipeline-Probleme und Verschuldung machen Bayer zum Risiko-Investment
Bayer sieht günstig aus - doch Dr. Dennis Riedl warnt eindringlich vor der klassischen Value Trap. Die Probleme sind zu groß, die Risiken zu hoch.
Value Trap statt Value-Chance
"Bayer ist das Lehrbuchbeispiel einer Value Trap", erklärt Riedl direkt. Die Aktie notiert auf Mehrjahrestiefs, das KGV ist niedrig - aber die fundamentalen Probleme sind erdrückend. "Günstig heißt nicht automatisch kaufenswert."
Glyphosat-Klagen belasten massiv
Die Monsanto-Übernahme erweist sich als Desaster. "Glyphosat-Klagen kosten Milliarden und belasten die Bilanz dauerhaft", analysiert Riedl. Neue Klagen kommen ständig hinzu, ein Ende ist nicht absehbar.
Pharma-Pipeline enttäuscht
Die Pharma-Sparte, einst Hoffnungsträger, enttäuscht. "Blockbuster-Medikamente fehlen, die Pipeline ist dünn", so Riedl. Patentabläufe bei wichtigen Präparaten verschärfen die Situation.
Hohe Verschuldung als Damoklesschwert
Die Monsanto-Übernahme hat Bayer hoch verschuldet. "Die Zinslast ist enorm, der Handlungsspielraum begrenzt", warnt Riedl. Schuldenabbau dauert Jahre.
Dividendenkürzung wahrscheinlich
Die Dividende ist nicht nachhaltig. "Eine Kürzung ist wahrscheinlich", prognostiziert Riedl. Für Dividendenjäger ist Bayer keine Option mehr.
Agrarsparte unter Druck
Auch die Agrarsparte kämpft: Wettbewerb intensiviert sich, Preisdruck steigt, Regulierung verschärft sich. "Die Margen erodieren", analysiert Riedl. Wachstum ist nicht in Sicht.
Management-Glaubwürdigkeit beschädigt
Die Monsanto-Übernahme hat das Vertrauen in das Management zerstört. "Die strategischen Fehlentscheidungen wiegen schwer", meint Riedl. Investoren sind skeptisch.
Turnaround unwahrscheinlich
Ein schneller Turnaround ist unrealistisch. "Die Probleme sind strukturell und brauchen Jahre zur Lösung", erklärt Riedl. Geduld allein reicht nicht.
Fazit
Bayer ist eine klassische Value Trap - günstig, aber gefährlich. Glyphosat-Klagen, Pharma-Pipeline-Probleme, hohe Verschuldung und wahrscheinliche Dividendenkürzung machen die Aktie zum Risiko-Investment. Dr. Dennis Riedl rät klar: Finger weg! Wer Value sucht, sollte woanders schauen.
