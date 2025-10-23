Dr. Dennis Riedl: Bayer: Riedl warnt vor klassischer Value Trap - Finger weg!

Anzeige / Werbung

Glyphosat-Klagen, Pharma-Pipeline-Probleme und Verschuldung machen Bayer zum Risiko-Investment

Bayer sieht günstig aus - doch Dr. Dennis Riedl warnt eindringlich vor der klassischen Value Trap. Die Probleme sind zu groß, die Risiken zu hoch.

Value Trap statt Value-Chance

"Bayer ist das Lehrbuchbeispiel einer Value Trap", erklärt Riedl direkt. Die Aktie notiert auf Mehrjahrestiefs, das KGV ist niedrig - aber die fundamentalen Probleme sind erdrückend. "Günstig heißt nicht automatisch kaufenswert."

Sichern Sie sich jetzt die umfassende Studie zu Seltenen Erden: "Seltene Erden, jetzt!" mit den Top-Aktien dieses Bereichs. Einfach hier kostenlos herunterladen.

Glyphosat-Klagen belasten massiv

Die Monsanto-Übernahme erweist sich als Desaster. "Glyphosat-Klagen kosten Milliarden und belasten die Bilanz dauerhaft", analysiert Riedl. Neue Klagen kommen ständig hinzu, ein Ende ist nicht absehbar.

Pharma-Pipeline enttäuscht

Die Pharma-Sparte, einst Hoffnungsträger, enttäuscht. "Blockbuster-Medikamente fehlen, die Pipeline ist dünn", so Riedl. Patentabläufe bei wichtigen Präparaten verschärfen die Situation.

Hohe Verschuldung als Damoklesschwert

Die Monsanto-Übernahme hat Bayer hoch verschuldet. "Die Zinslast ist enorm, der Handlungsspielraum begrenzt", warnt Riedl. Schuldenabbau dauert Jahre.

Sichern Sie sich jetzt die umfassende Studie zu Seltenen Erden: "Seltene Erden, jetzt!" mit den Top-Aktien dieses Bereichs. Einfach hier kostenlos herunterladen.

Dividendenkürzung wahrscheinlich

Die Dividende ist nicht nachhaltig. "Eine Kürzung ist wahrscheinlich", prognostiziert Riedl. Für Dividendenjäger ist Bayer keine Option mehr.

Agrarsparte unter Druck

Auch die Agrarsparte kämpft: Wettbewerb intensiviert sich, Preisdruck steigt, Regulierung verschärft sich. "Die Margen erodieren", analysiert Riedl. Wachstum ist nicht in Sicht.

Management-Glaubwürdigkeit beschädigt

Die Monsanto-Übernahme hat das Vertrauen in das Management zerstört. "Die strategischen Fehlentscheidungen wiegen schwer", meint Riedl. Investoren sind skeptisch.

Turnaround unwahrscheinlich

Ein schneller Turnaround ist unrealistisch. "Die Probleme sind strukturell und brauchen Jahre zur Lösung", erklärt Riedl. Geduld allein reicht nicht.

Fazit

Bayer ist eine klassische Value Trap - günstig, aber gefährlich. Glyphosat-Klagen, Pharma-Pipeline-Probleme, hohe Verschuldung und wahrscheinliche Dividendenkürzung machen die Aktie zum Risiko-Investment. Dr. Dennis Riedl rät klar: Finger weg! Wer Value sucht, sollte woanders schauen.

Jetzt den vollständigen Artikel lesen

Enthaltene Werte: DE000BAY0017