Der österreichische Anbieter von Erneuerbare-Heizungen bietet ein Paket aus Batteriespeicher und Wallbox. Ein Energiemanagementsystem verbindet die Komponenten mit Wärmepumpe und Photovoltaik-Anlage. Das System antizipiert den Wärmeverbrauch, um Laden und Entladen des Speichers zu steuern. Das oberösterreichische Unternehmen Ökofen, nach eigenen Angaben Weltmarktführer bei Holzpelletheizungen, bietet seit 2023 auch Wärmepumpen an. Nun kommen Batteriespeicher und Wallboxen hinzu. Die Kapazität der modularen sogenannte Ökofen Battery liegt zwischen 7,7 und 30,7 Kilowattstunden, der integrierte Hybrid-Wechselrichter
