Paris / London / Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag insgesamt leicht zugelegt. Bei Einzelwerten kam es unterdessen nach Quartalszahlen zu kräftigen Bewegungen. Der EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 0,13 Prozent auf 5.646,48 Punkte. Uneinheitlich war die Tendenz ausserhalb des Euroraums. Der britische FTSE 100 legte um 0,43 Prozent auf 9.556,03 Punkte zu, während der Schweizer SMI um 0,35 Prozent auf 12.571,40 Punkte sank. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab