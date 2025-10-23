Die steigende Landnutzung für erneuerbare Energien führt zu Widerständen in der Bevölkerung. Wie können die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger in die Planung von Energiesystemen einbezogen werden? Dieser Frage widmete sich ein Forschungsteam von drei Universitäten. Die Untersuchung von ETH Zürich, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) und Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit (RIFS) kombiniert Daten aus Entscheidungsexperimenten in vier europäischen Ländern mit Energiesystemmodellen. ...

