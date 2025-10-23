Erst gestern schaffte die IBM-Aktie fast den Sprung auf ein neues Allzeithoch, doch am Donnerstag morgen bricht der Kurs des IT-Konzerns um über -7% im europäischen Handel ein. Waren die Quartalszahlen tatsächlich so schwach und finden Anleger hier eine gute Einstiegsgelegenheit vor? Was ist an den Zahlen auszusetzen? An den Zahlen für das dritte Quartal lässt sich wahrlich nicht viel aussetzen. IBM steigerte seinen Umsatz um 7% auf 16,33 Milliarden ...

