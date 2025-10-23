Tesla hat gepatzt. Mit den Zahlen für das dritte Quartal lag der Elektroauto-Pionier unter den Erwartungen der Wall Street. Die Aktie steht vorbörslich unter Druck.Tesla lieferte einen Umsatz von 28,1 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch nach New Yorker Börsenschluss mitteilte. Das war mehr als Analysten erwartet hatten (27,1 Milliarden Dollar). Beim bereinigten Ergebnis pro Aktie verfehlte Tesla hingegen mit einem Wert von 0,50 Dollar die Markterwartungen. Analysten hatten im Schnitt ...

