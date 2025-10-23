Kommt der Dax doch noch ins Rutschen? Der Index verzeichnet im frühen Donnerstagshandel (23. Oktober) Abgaben und nähert sich nun der Marke von 24.000 Punkten an.Die Großwetterlage drückt auf die Kaufstimmung. So kühlte der Optimismus hinsichtlich einer Annährung im Handelskonflikt zwischen den USA und China merklich ab. Auch die Quartalsberichtssaison sorgt gegenwärtig nicht für positive Impulse. Zuletzt blieben in den USA Texas Instruments ...

