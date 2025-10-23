Das Unternehmen fertigt bei Leipzig flexible Photovoltaik-Module für Nutz- und Freizeitfahrzeuge. OPES hat für seine Produkte nach eigenen Angaben bereits mehr als 15 Kunden und Partner aus aller Welt gewonnen. OPES Solar Mobility hat in Zwenkau bei Leipzig die nach eigenen Angaben europaweit erste Produktionsstätte für Fahrzeug-Photovoltaik eröffnet. In der rund 12. 000 Quadratmeter großen Halle sollen künftig flexible Photovoltaik-Module für Nutz- und Freizeitfahrzeuge gefertigt werden. Das Unternehmen plant, rund 120 Arbeitsplätze am Standort zu schaffen. Die Module sind für den Einsatz auf ...

