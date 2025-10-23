Der Bundesrat spricht sich in einer Stellungnahme zur geplanten Stromsteuerreform gegen den Versuch der Bundesregierung aus, Biomasse gegenüber anderen erneuerbaren Energien schlechter zu stellen. Die Länder positionieren sich mit der Stellungnahme vom 17. Oktober klar gegen den Vorschlag der Bundesregierung, Biomasse, Deponiegas und Klärgas aus der Definition der erneuerbaren Energieträger im Stromsteuerrecht zu streichen. Wörtlich heißt es in dem Beschluss der Länderkammer: "Der Bundesrat ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
