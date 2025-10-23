Der nächste chinesische Hersteller präsentiert eine seriennahe Feststoffbatterie: Sunwoda hat laut chinesischen Medien auf einer Konferenz den Akku "Xin Bixiao' mit einer Energiedichte von 400 Wh/kg und einer Lebensdauer von 1.200 Zyklen vorgestellt. Bis Ende des Jahres soll auch die zugehörige Pilotlinie am Netz sein. Anfang der Woche enthüllte bereits der chinesische Autohersteller Chery sein erstes selbstentwickeltes Festkörperbatteriemodul ...Den vollständigen Artikel lesen ...
