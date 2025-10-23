© Foto: Md Mamun Miah - imageBROKER.com

Die Stimmung in der Halbleiterbranche bleibt äußerst nervös. STMicroelectronics hat die Anleger am Donnerstag mit einem schwachen Ausblick auf das vierte Quartal enttäuscht. Die Aktie verliert zweistellig.Die erhoffte Erholung in der Halbleiterbranche droht zu platzen: Der französisch-italienische Chipkonzern STMicroelectronics hat für das vierte Quartal einen Umsatz von 3,28 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt - weniger als die von Analysten erwarteten 3,35 Milliarden US-Dollar. Die Aktie stürzte daraufhin in Paris zeitweise um über 7 Prozent auf 23,66 Euro ab. Auch andere Halbleiterwerte wie Infineon und NXP Semiconductors gerieten unter Druck. Im dritten Quartal sanken die Erlöse …