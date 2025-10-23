Neue Integration verbindet Enfusion by CWAN und Morgan Money, um Rendite, Diversifizierung und Liquiditätskontrolle für Hedgefonds-Kunden zu optimieren

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), die umfassendste Technologieplattform für das Investmentmanagement, und J.P. Morgan Asset Management haben heute eine Integration angekündigt, die die Art und Weise, wie Hedgefonds ihre Barmittel verwalten, grundlegend verändern wird. Die Lösung verbindet Enfusion by CWAN direkt mit der Handelsplattform Morgan Money, der Lösung für kurzfristiges Anlagemanagement von J.P. Morgan Asset Management, und bietet Kunden einen einzigen, automatisierten Workflow für die Anlage und Überwachung von ungenutztem Bargeld.

Durch diese Verbindung können Hedgefonds nun:

ungenutztes Bargeld maximieren, indem sie automatisch in eine diversifizierte Palette von Geldmarktfonds investieren.

das Konzentrationsrisiko reduzieren, indem sie Bargeld auf mehrere Manager, Verwahrstellen und Währungen verteilen.

die Liquiditätsübersicht durch Echtzeitdaten und automatisierte Auszahlungs- und Einzahlungsfunktionen verbessern.

manuelle Treasury-Arbeiten eliminieren, sodass sich die Teams auf den Handel und die Strategie konzentrieren können.

"Jeder Dollar, der auf einem einzigen Konto liegt, stellt sowohl eine verpasste Chance als auch ein unnötiges Konzentrationsrisiko dar", erklärte Scott Erickson, Chief Revenue Officer bei CWAN. "Gemeinsam mit J.P. Morgan Asset Management haben wir ein System entwickelt, das Bargeld zu einem aktiven, automatisierten Vermögenswert macht und Hedgefonds dabei unterstützt, höhere Renditen zu erzielen, die Governance zu stärken und die Abläufe zu vereinfachen."

Die Integration verbindet das Enfusion by CWAN-Portfolio und die Auftragsverwaltungsfunktionen mit der globalen Geldmarktfondsplattform MORGAN MONEY, sodass Nutzer aus einer Vielzahl von Fondsanbietern, Währungen und Abrechnungsoptionen in einer einzigen vernetzten Umgebung auswählen können.

"Unsere Zusammenarbeit mit CWAN spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, institutionelle Lösungen anzubieten, die Komplexität vereinfachen", erklärte Paul Przybylski, Global Head of Product Strategy und Morgan Money bei J.P. Morgan Asset Management. "Diese Integration bietet Hedgefonds eine einfache Möglichkeit, Rendite, Diversifizierung und Liquiditätsüberwachung zu verbessern, ohne den operativen Aufwand zu erhöhen."

Die Einführung unterstreicht einen breiteren Wandel in der Branche hin zu einem datengesteuerten, automatisierten Treasury-Management, da Investoren eine bessere Kontrolle über Barmittel und Risiken anstreben. Weitere Informationen zur Integration von Clearwater Analytics und Morgan Money finden Sie unter www.cwan.com.

Über J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management ist mit einem verwalteten Vermögen von 4,0 Billionen US-Dollar (Stand: 30.09.2025) ein weltweit führender Anbieter von Investmentmanagement-Dienstleistungen. Zu den Kunden von J.P. Morgan Asset Management zählen Institutionen, Privatanleger und vermögende Privatpersonen in allen wichtigen Märkten weltweit. J.P. Morgan Asset Management bietet globale Vermögensverwaltung in den Bereichen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Hedgefonds, Private Equity und Liquidität an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.jpmorgan.com/am.

Über JPMorgan Chase Co.

JPMorgan Chase Co. (NYSE: JPM) ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") und weltweiten Aktivitäten. JPMorgan Chase verfügte zum 30. September 2025 über Vermögenswerte in Höhe von 4,6 Billionen US-Dollar und ein Eigenkapital von 360 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist führend in den Bereichen Investmentbanking, Finanzdienstleistungen für Verbraucher und kleine Unternehmen, Geschäftsbankwesen, Finanztransaktionsabwicklung und Vermögensverwaltung. Unter den Marken J.P. Morgan und Chase betreut das Unternehmen Millionen von Kunden in den USA sowie viele der weltweit renommiertesten Unternehmen, Institutionen und Regierungsbehörden. Informationen über JPMorgan Chase Co. finden Sie unter www.jpmorganchase.com.

Über Morgan Money

Morgan Money ist die institutionelle Anlageplattform von J.P. Morgan Asset Management. Die Plattform ist ein mehrwährungsfähiges Handelssystem mit offener Architektur für das Risikomanagement. Sie wurde entwickelt, um ein nahtloses Kundenerlebnis zu bieten, das sich auf operative Effizienz, durchgängige Systemintegration und effektive Kontrollen konzentriert, damit Kunden sicher investieren können, wann, wo und wie sie möchten. Die intuitive Plattform ermöglicht es Kunden, aggregierte Kontoinformationen ihres gesamten Portfolios einzusehen, detaillierte Risikoanalysen durchzuführen, potenzielle Handelsgeschäfte zu modellieren und verfügbare Anlageoptionen zu vergleichen. Diese Plattform wurde von Kunden für Kunden entwickelt, wobei deren Bedürfnisse und Prioritäten in ihre Kernfunktionen integriert wurden. Weitere Informationen sind verfügbar unter Morgan Money.

Über CWAN

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN) revolutioniert das Investmentmanagement mit der branchenweit umfassendsten Cloud-nativen Plattform für institutionelle Anleger auf globalen öffentlichen und privaten Märkten. Während ältere Systeme Risiken, Ineffizienz und Datenfragmentierung mit sich bringen, liefert die Single-Instance- und Multi-Tenant-Architektur von CWAN Echtzeitdaten und KI-gestützte Erkenntnisse über den gesamten Investitionslebenszyklus hinweg. Die Plattform beseitigt Informationssilos, indem sie Portfoliomanagement, Handel, Anlagebuchhaltung, Abstimmung, regulatorische Berichterstattung, Performance, Compliance und Risikoanalyse in einem einheitlichen System integriert. CWAN betreut führende Versicherungen, Vermögensverwalter, Hedgefonds, Banken, Unternehmen und Regierungen und unterstützt weltweit Vermögenswerte in Höhe von über 10 Billionen USD. Erfahren Sie mehr unter www.cwan.com.

