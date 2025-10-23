Von Diliana Deltcheva, Head of Emerging Market Debt, Robeco Schwellenländeranleihen etablieren sich zunehmend als feste Säule für Rendite und Diversifikation in gemischten Portfolios. Lange galten sie als Randposition in globalen Anlagestrategien - doch nach Jahren, die von Pandemie, geopolitischen Spannungen und einem weltweiten Straffungszyklus der Geldpolitik geprägt waren, tritt diese Anlageklasse in eine neue Phase ein: besser ausbalanciert, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab