Die Tesla-Aktie verliert am Donnerstag aktuell -3,9% und steht bei 363,60 €. Die gemeldeten Quartalszahlen entsprachen nicht den Erwartungen der Experten. Was bedeutet das für die weiteren Kursaussichten? Ertrag bricht ein Einst galt Tesla als das Maß aller Dinge bei den E-Fahrzeugen. Diese Zeiten sind vorbei, das zeigt sich auch im Bericht zum dritten Quartal vom 22. Oktober. Besonders auffällig ist der Gewinnrückgang um 37% gegenüber dem Vorjahreszeitraum ...

