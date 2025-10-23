Mit einem Festakt eröffnet die OPES Solar Mobility heute in Zwenkau bei Leipzig die nach eigenen Angaben europaweit erste Produktion für flexible Fahrzeug-Photovoltaik. In der über 12.000 Quadratmeter großen Produktionshalle sollen 120 Arbeitsplätze entstehen. Die in der neuen Fabrik produzierten Solarmodule seien besonders für Nutz- und Freizeitfahrzeuge geeignet. Sie versorgten sowohl in Diesel- als auch in Elektrofahrzeugen elektrische Verbraucher mit Solarstrom, steigerten so ihre Reichweite ...

