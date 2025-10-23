Vom Louvre bis zur Startrampe Visa Live kehrt mit einem weiteren unvergesslichen Musikerlebnis zurück, bei dem die Fans im Mittelpunkt des Geschehens stehen.

Bereiten Sie sich auf den Start im November vor, wenn Visa mitVisa Live at the Rocket Gardeneinen weiteren unvergesslichen kulturellen Moment präsentiert, mit dem weltweiten Chartstürmer Benson Boone am 29. November.

Nach dem weltweiten Erfolg von Visa Live at le Louvre wird das nächste Kapitel der Serie an einem der berühmtesten Orte der Welt fortgesetzt: dem Rocket Garden im Kennedy Space Center Visitor Complex in Merritt Island, Florida. Mit Benson Boone als Headliner und einem noch bekanntzugebenden Special Guest wird diese Veranstaltung live auf TikTok, übertragen und lädt Fans aus aller Welt ein, einen Abend voller Musik unter dem Sternenhimmel in einer Umgebung zu erleben, die normalerweise für Erkundungen bei Tageslicht reserviert ist.

"Das Visa Live-Erlebnis verdeutlicht eine grundlegende Wahrheit in der Musik: Der Raum oder die Umgebung, in der die Musik aufgeführt wird, ist sowohl für den Künstler als auch für das Publikum von Bedeutung", erklärte Frank Cooper III, Chief Marketing Officer bei Visa. "Wir glauben, dass Visa Live at the Rocket Garden die Geschichte der realen Raumfahrt und das Versprechen zukünftiger Erkundungen verkörpert und Benson Boone einen Rahmen bietet, um ein noch nie dagewesenes Erlebnis zu schaffen. Dies spiegelt unser Engagement wider, das Fanerlebnis neu zu gestalten und neue Räume für Künstler zu schaffen, in denen sie kreativ sein können."

Vor der beeindruckenden Kulisse des Rocket Garden bei Nacht verspricht die Veranstaltung eine Atmosphäre, wie sie Fans und Künstler bisher noch nicht erlebt haben. Die imposanten Raketen aus den Epochen von Mercury, Gemini und Apollo werden unter dem Sternenhimmel dramatisch beleuchtet und schaffen eine beeindruckende und unvergessliche Kulisse.

"Visa und die NASA haben wirklich Außergewöhnliches geleistet, um diese Veranstaltung zu ermöglichen", erklärte Benson Boone. "Diese Show wird außergewöhnlich beeindruckend und mir für immer in Erinnerung bleiben. Ich hoffe, dass Ihnen mein Outfit genauso gut gefällt wie mir ..."

Erfahrungen vor Ort

Visa Live at the Rocket Garden bringt Fans noch näher an das Geschehen heran und erweitert die Grenzen dafür, wie Marken, Kreative und Technologie ein globales Publikum mit kulturellen Momenten verbinden:

Einwohner Floridas haben die Möglichkeit, an einer Verlosung teilzunehmen, um Freikarten für diese exklusive Abendveranstaltung zu gewinnen und den Rocket Garden auf eine ganz neue Art zu erleben. Einwohner Floridas, die mindestens 18 Jahre alt sind, können diese Website ab dem 6. November um 9 Uhr EST besuchen, um sich zu registrieren und an der Verlosung teilzunehmen 1

Erleben Sie Visa Live auf TikTok

Fans weltweit können über einen exklusiven TikTok-Livestream an Visa Live at the Rocket Garden teilnehmen und an diesem einzigartigen Musikerlebnis teilhaben. Die Veranstaltung wird die Echtzeit-Interaktivität von TikTok nutzen und die Zuschauer dazu einladen, gemeinsam mit den Zuschauern in Merritt Island Kommentare abzugeben, Beiträge zu teilen und sich zu beteiligen. Damit wird die Zukunft der Live-Musik in neue Bereiche vorangetrieben und ein globales Publikum miteinander verbunden.

FAQ

F: Was ist Visa Live?

Visa Live ist eine globale Musikreihe von Visa, die darauf abzielt, Fans und Künstler an legendären Orten durch unvergessliche, häufig live gestreamte Auftritte zusammenzubringen. Die Serie versetzt das Publikum in den Mittelpunkt kultureller Momente und schafft durch Musik Verbindungen in einzigartigen Umgebungen.

F: Wo und wann findet diese Veranstaltung statt?

Diese Visa Live-Veranstaltung findet am Abend des 29. November 2025 im Rocket Garden des Kennedy Space Center Visitor Complex statt, der nach Einbruch der Dunkelheit normalerweise für die Öffentlichkeit geschlossen ist, und bietet somit ein außergewöhnlich exklusives Erlebnis.

F: Wer kann das Konzert persönlich besuchen?

Tickets sind nicht für die allgemeine Öffentlichkeit erhältlich, jedoch können sich berechtigte Einwohner Floridas registrieren, um an einer Verlosung teilzunehmen und die Möglichkeit zu erhalten, Freikarten für die Live-Show in Merritt Island zu gewinnen. Fans weltweit (und diejenigen in Florida, die bei der Ticketverlosung nicht erfolgreich waren) können über einen TikTok-Livestream zuschauen.

F: Welche Vorteile haben Inhaber einer CashApp Visa-Karte?

Inhaber einer CashApp Visa Card erhalten während der Veranstaltung einen besonderen Cashback-Rabatt auf alle Konzertartikel und Concession-Einkäufe.

F: Warum der Rocket Garden? Was macht ihn zu einem einzigartigen Konzertort?

Der Rocket Garden umfasst neun authentische, hoch aufragende Raketen aus den Mercury-, Gemini- und Apollo-Programmen der NASA. Nachts leuchten ihre Silhouetten unter den Sternen und bieten eine beeindruckende Kulisse, die den Abenteuergeist der Weltraumforschung zelebriert.

