Porsche führt beim elektrischen Macan die fünfte Motorisierung ein. Der GTS sprintet in 3,8 Sekunden auf Tempo hundert. Mit seinen 380 kW ist er zwar unter dem Turbo positioniert, der Macan GTS soll aber ein ähnlich agiles Handling bieten. Porsche erweitert die Antriebspalette beim vollelektrischen Macan um die traditionelle GTS-Variante. Diese ist über dem Macan 4S, aber unterhalb des Macan Turbo positioniert und damit die zweitstärkste Version ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net