In der neuesten Folge des Money Train-Podcasts analysieren wir mit Autoexperte Jochen Kauper die globale Automobilbranche - keiner der großen Player bleibt verschont. Von Ferrari über Tesla bis Porsche und die übrigen deutschen Hersteller zeigt sich: Die einst glänzenden Marken stehen unter Druck - und kämpfen teils ums Überleben.Ferrari senkt seine Wachstumsziele und bremst bei der Elektromobilität - ein Kurswechsel hin zu neuer Luxusstrategie? Tesla meldet zwar starke Umsätze, doch die Zukunft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär