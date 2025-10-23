In der neuesten Folge des Money Train-Podcasts analysieren wir mit Autoexperte Jochen Kauper die globale Automobilbranche - keiner der großen Player bleibt verschont. Von Ferrari über Tesla bis Porsche und die übrigen deutschen Hersteller zeigt sich: Die einst glänzenden Marken stehen unter Druck - und kämpfen teils ums Überleben.Ferrari senkt seine Wachstumsziele und bremst bei der Elektromobilität - ein Kurswechsel hin zu neuer Luxusstrategie? Tesla meldet zwar starke Umsätze, doch die Zukunft ...

