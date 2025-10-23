Der BYD Yangwang U9 Extreme gilt seit September als das schnellste Serienauto der Welt. Nun pulverisierte er auch den Rekord für das schnellste E-Modell auf der Nordschleife und verweist den Xiaomi SU7 Ultra damit auf den zweiten Platz. BYD ist aktuell auf Rekordjagd - und zwar nicht nur was die weltweiten Elektroauto-Verkaufszahlen angeht, bei denen die Chinesen mittlerweile Tesla überholt haben. Mit dem U9 Extreme gehen sie auch auf die Jagd nach ...

