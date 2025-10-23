Bern - Die e-ID muss ein Erfolg werden - in den Augen der Nutzerinnen und Nutzer sowie der Schweizer Bevölkerung. Nur wenn ihre Umsetzung gelingt und im Alltag echten Mehrwert bietet, können weitere digitale Vorhaben vorangetrieben werden. Am digitalswitzerland forum 2025 in Bern wurde gestern der AI Action Plan als nächste Etappe auf dem Weg zu einer souveränen digitalen Schweiz lanciert. Der Anlass mit rund 200 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, ...

