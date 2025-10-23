New York - Nach den Gewinnmitnahmen zur Wochenmitte haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag im frühen Handel etwas zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,3 Prozent auf 46.719 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,5 Prozent auf 6.729 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,5 Prozent auf 25.006 Punkte aufwärts. Am Mittwoch hatten Sorgen über eine erneute Verschärfung der Handelsspannungen zwischen den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab