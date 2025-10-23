FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla von 435 auf 440 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Edison Yu nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen nur kleinere Anpassungen an seinen Finanzmodellen für den Elektroautobauer vor. Der Fokus bei diesem liege auf dem fahrerlosen Robotaxi und humanoiden Robotern. Elon Musk sei bei dem Konzern fest im Sattel und die Verabschiedung des Vergütungspakets werde wichtig, damit dies so bleibe./tih/he



