Bereits zum zehnten Mal lud die Assurinvest AG am 21. Oktober 2025 zum Weiterbildungstag für Stiftungsräte ins Renaissance Hotel Zürich ein. Über 120 Teilnehmende nutzten die von der SKPE und der Stiftung Eigenverantwortung anerkannte Veranstaltung, um Wissen zu vertiefen und Weiterbildungspunkte zu sammeln. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung in der beruflichen Vorsorge und einem starken Netzwerk bot die Assurinvest AG auch in diesem Jahr ein vielseitiges ...

