

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



23.10.2025 / 19:31 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Ivo Nachname(n): Ivanovski

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

EuroTeleSites AG

b) LEI

5299007TJV9W1OY91Y28

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT000000ETS9

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 4,85 EUR 1.500,0 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 4,8500 EUR 1.500,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

22.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Wiener Börse MIC: XWBO





23.10.2025 CET/CEST

