Durch diese Integration werden die marktführenden Fundamentaldaten, Schätzungen und ETF-Daten von FactSet direkt in die intuitive Plattform von Macrobond integriert.

Macrobond, der führende Anbieter von globalen Wirtschafts- und Finanzdaten sowie Analysen, gab heute eine strategische Integration mit FactSet bekannt, einem globalen Anbieter von digitalen Plattformen und Unternehmenslösungen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht Macrobond-Nutzern den direkten Zugriff auf die umfangreichen Aktien- und ETF-Datensätze von FactSet einschließlich Fundamentaldaten, Konsensschätzungen, Marktaggregaten sowie Aktienkursen und -renditen innerhalb der Macrobond-Plattform.

Durch die Kombination der top-down-Makroökonomie-Erkenntnisse von Macrobond mit den bottom-up-Unternehmensanalysen von FactSet liefert diese Zusammenarbeit einen einzigartigen, sich ergänzenden Datensatz, der es Kunden ermöglicht, globale Wirtschaftstrends nahtlos mit detaillierten Informationen auf Wertpapierebene zu integrieren. Diese Integration schafft eine nahtlose Umgebung für Ökonomen, Strategen und Analysten, um Aktiendaten mit der Effizienz und Präzision zu analysieren, die den Ansatz von Macrobond im Bereich Wirtschaftsintelligenz auszeichnen. Das Ergebnis ermöglicht eine verbesserte Entscheidungsfindung, wodurch die Nutzer in die Lage versetzt werden, intelligentere Anlagestrategien zu verfolgen und Risiken effektiver zu managen.

"Unsere Mission bei Macrobond ist es, Finanzfachleuten die Klarheit und das Vertrauen zu geben, bessere Entscheidungen zu treffen", erklärt Stephanie Covert, Chief Executive Officer bei Macrobond. "Indem wir die umfangreichen Aktiendaten von FactSet direkt in die Macrobond-Plattform integrieren, beseitigen wir die Barrieren zwischen Makro- und Mikroanalyse. Diese Integration ermöglicht es unseren Kunden, schneller tiefere Einblicke zu gewinnen, ohne zwischen verschiedenen Systemen wechseln zu müssen. Dies ist ein weiterer Schritt zur Verwirklichung unserer Vision, die maßgebliche Instanz für wirtschaftliche und finanzielle Informationen zu sein."

Mit dieser FactSet-Integration haben Macrobond-Nutzer nun Zugriff auf:

FactSet Fundamentals: Greifen Sie auf mehr als 750 Bilanzposten, Kennzahlen und Segmente zu, um detaillierte Einblicke auf Unternehmensebene zu erhalten und Vergleiche mit Wettbewerbern anzustellen.

Greifen Sie auf mehr als 750 Bilanzposten, Kennzahlen und Segmente zu, um detaillierte Einblicke auf Unternehmensebene zu erhalten und Vergleiche mit Wettbewerbern anzustellen. FactSet Consensus Estimates: Nutzen Sie mehr als 20 Jahre zukunftsorientierte und historische Analystenschätzungen für über 19.000 aktive Unternehmen in mehr als 90 Ländern, mit Intraday-Aktualisierungen für die aktuellsten Marktstimmungen.

Nutzen Sie mehr als 20 Jahre zukunftsorientierte und historische Analystenschätzungen für über 19.000 aktive Unternehmen in mehr als 90 Ländern, mit Intraday-Aktualisierungen für die aktuellsten Marktstimmungen. FactSet Equity Prices Returns: Analysieren Sie die globale Abdeckung von mehr als 180.000 aktiven und inaktiven Wertpapieren, darunter Aktien, ETFs, ADRs und strukturierte Produkte.

Analysieren Sie die globale Abdeckung von mehr als 180.000 aktiven und inaktiven Wertpapieren, darunter Aktien, ETFs, ADRs und strukturierte Produkte. FactSet Market Aggregates: Erhalten Sie zeitnahe, aggregierte Länder- und Branchenkennzahlen für schnelle Vergleichsanalysen und Trenderkennung.

Erhalten Sie zeitnahe, aggregierte Länder- und Branchenkennzahlen für schnelle Vergleichsanalysen und Trenderkennung. FactSet ETF Data: Bewerten Sie über 100 einzigartige Datenpunkte für globale ETFs, um die Fondsrecherche und den Aufbau von Portfolios zu optimieren.

"Die umfassenden, vernetzten Daten von FactSet ermöglichen es Analysten und Ökonomen, über die reine Beobachtung hinaus zu umsetzbaren Erkenntnissen zu gelangen und so ihre Anlagestrategien schneller und überzeugender zu gestalten", erklärte John Costigan, Chief Data Officer bei FactSet.

Über Macrobond

Macrobond bietet die weltweit umfassendste integrierte Forschungsplattform, die es Ökonomen, Analysten und Portfoliomanagern ermöglicht, schneller zu erkennen, tiefer zu denken und klar zu handeln. Macrobond basiert auf Echtzeitdaten und kollaborativen Analysen und genießt das Vertrauen der weltweit führenden Finanzinstitute als zuverlässige Quelle für Wirtschaftsinformationen.

