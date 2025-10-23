Wonder Studios erhält zwölf Millionen US-Dollar. Das von OpenAI-Insidern unterstützte KI-Studio will Hollywood mit eigenen Produktionen herausfordern.Das von OpenAI- und Google-DeepMind-Führungskräften unterstützte KI-Studio Wonder Studios hat in einer Finanzierungsrunde zwölf Millionen US-Dollar eingesammelt. Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen seine Entwicklung beschleunigen und die Zahl seiner Ingenieure verdoppeln. Die Investition soll zudem helfen, eigene Inhalte und geistiges Eigentum zu schaffen - ein Schritt, der Wonder Studios direkt in Konkurrenz zu traditionellen Produktionshäusern bringt. Die Runde wurde von der europäischen Risikokapitalfirma Atomico angeführt, …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.