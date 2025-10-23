Cathie Wood kauft den Rücksetzer bei Netflix-Aktien. Zu früh?Die Starinvestorin Cathie Wood und ihre Investmentgesellschaft Ark Invest haben am Mittwoch einen bemerkenswerten Schritt unternommen: Sie nutzten den Kurseinbruch bei Netflix zum Einstieg, nachdem der Streamingriese enttäuschende Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt hatte. Ob sich das als Coup herausstellen wird, bleibt fraglich. Ende Juni erreichte die Netflix-Aktie ihr Allzeithoch mit 1.340,77 US-Dollar. Momentan notiert sie damit rund 17 Prozent unter dieser Marke. Cathie Wood mag von historischen Beispielen inspiriert sein. Im Juni 2018 fiel die Netflix-Aktie auf rund 348US-Dollar, was 17 Prozent unter dem damaligen …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.