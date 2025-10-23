Bereits in den vergangenen Wochen und Monaten lief es für die Aktie von Intel gut. Und heute hat der US-Chiphersteller starke Zahlen und vor allem einen guten Ausblick für die kommenden Quartale vorgelegt. Daraufhin zog die Aktie deutlich an und legte im nachbörslichen Handel satte sechs Prozent zu.Der US-Chiphersteller hat im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und signalisierte eine Erholung der Nachfrage nach seinen klassischen x86-Prozessoren für PCs. Der Umsatz stieg auf 13,65 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
