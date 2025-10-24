Vancouver, British Columbia, 23. Oktober 2025 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ("Sierra Madre" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver/) freut sich, bekannt zu geben, dass die Explorationsarbeiten im östlichen Bezirk (East District) des Silber-Gold-Projekts Guitarra im mexikanischen Bundesstaat Estado de Mexico begonnen haben. Dieser Bezirk umfasst das historische Bergbaugebiet Temascaltepec.

Greg Liller, Chief Operating Officer und Executive Chair, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, nach der erfolgreichen Wiederaufnahme des Betriebs in den Minen Guitarra und Coloso die Exploration im bisher wenig erforschten östlichen Bezirk der Konzessionsgebiete des Unternehmens wieder aufzunehmen. Der östliche Bezirk ist das letzte der sechs großen spanischen Kolonialproduktionszentren in Mexiko, das noch nicht systematisch mit modernen Geräten und Methoden kartiert, bebohrt und bewertet wurde. Auf der Grundlage historischer Daten sieht das Unternehmen ein starkes Potenzial für zusätzliche Ressourcen in diesem Bezirk, mit bisher kartierten Strukturen von über 39 km Länge, zahlreichen historischen Minen und einer bereits definierten Lagerstätte in Mina de Agua."

Alex Langer, Chief Executive Officer, fügte hinzu: "Die Wiederaufnahme der Explorationsarbeiten im östlichen Bezirk ist ein wichtiger Schritt, um das volle Potenzial von Guitarra zu erschließen. Angesichts der vollständig finanzierten zweistufigen laufenden Anlagenerweiterung im westlichen Bezirk sehen wir Potenzial für weitere Entdeckungen im östlichen Teil der Liegenschaft. Wir gehen davon aus, dass wir dieses Explorationsprogramm aus unseren Finanzmitteln und unserem Cashflow finanzieren werden, wobei im Juli 2025 eine Privatplatzierung in Höhe von 19,5 Millionen CAD abgeschlossen wurde."

Pläne für das Explorationsprogramm

Mit einem Budget von 3,5 Millionen US-Dollar wird das Explorationsprogramm im östlichen Bezirk aus zwei Teilen bestehen. Zunächst werden die Bohrziele durch zusätzliche detaillierte geologische Kartierungen an der Oberfläche, einschließlich der historischen Mine El Rincon (Marmajas-Echada-System), Vermessungen, Kartierungen und Probenahmen historischer Abbaustätten sowie eine Strukturanalyse definiert, um die geologischen Kontrollen der in der Vergangenheit abgebauten Mineralisierung zu bestimmen. Die Durchführung dieses Programms wird voraussichtlich neun Monate in Anspruch nehmen.

Nach Abschluss des Zielerstellungsprogramms wird ein 20.000 bis 25.000 Meter umfassendes Bohrprogramm durchgeführt, um das wirtschaftliche Potenzial der Ziele weiter zu bewerten. Die Bohrungen werden über einen Zeitraum von 12 bis 18 Monaten niedergebracht. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieses Programms kann das Unternehmen dann ein größeres Abgrenzungsbohrprogramm durchführen.

Abbildung 1 unten zeigt die von Sierra Madre durchgeführte Kartierung.

Abbildung 1: Kartierung des östlichen Bezirks durch Sierra Madre

Explorationspotenzial

Der NI 43-101-konforme Bericht1 aus dem Jahr 2023 enthält eine Schätzung des Explorationspotenzials für sechs (6) der Gangsysteme im östlichen Bezirk. Eine Schätzung des Explorationszielbereichs im östlichen Bezirk finden Sie im folgenden Zitat aus Abschnitt 9.6 des Berichts.

"Im Jahr 2002 schloss Luismin eine Bewertung des Explorationspotenzials im östlichen Bezirk (Erzgänge Nuevo Descubrimiento, Las Animas-Socorro, Marmajas-Echada, Magdalena-Zayas und Purisima) ab, wobei die Ergebnisse der Oberflächenkartierung, historische Bergbauaufzeichnungen und vorläufige Bohrungen in Santa Ana (Mina de Agua) herangezogen wurden.

Die QP hat die Schätzungen von Luismin zur Streichlänge, zur Mächtigkeit der Gänge, eine angenommene vertikale Tiefe von 200 Metern, eine angenommene Rohdichte von 2,6 und einen mineralisierten Anteil des Gangs von 20 % bis 40 % verwendet, um eine Tonnage zwischen 0,77 Millionen Tonnen und 1,54 Millionen Tonnen zu schätzen. Zur Schätzung der Silbergehalte zwischen 440 g/t und 670 g/t Ag und der Goldgehalte zwischen 2,4 g/t und 3,6 g/t Au wurde ein Gehaltsbereich von ± 20 % der Durchschnittsgehalte von Luismin verwendet. Die kombinierte Streichlänge dieser Gänge beträgt 7,7 km.

Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt sind konzeptioneller Natur; es wurden noch keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird."

Die Mineralressourcenschätzung 2023 umfasste einen Teil des östlichen Bezirks bei Mina de Agua mit einer angedeuteten Ressource von 761.000 Tonnen mit einem Gehalt von 159 g/t Silber und 0,19 g/t Gold sowie einer vermuteten Ressource von 545.000 Tonnen mit einem Gehalt von 178 g/t Silber und 0,13 g/t Gold1.

1Eine Kopie des NI 43-101-konformen Berichts aus dem Jahr 2023 angefertigt von TechSer Mining Consultants Ltd. ("TechSer") aus Vancouver (British Columbia) unter der Leitung von David Thomas, P.Geo. und QP Geology, sowie Cristian Garcia, P.Eng. und QP Mining, mit dem Titel "La Guitarra Mineral Resource Estimate Guitarra Silver-Gold Project, Temascaltepec, Estado de México, Mexiko" mit Stichtag 24. Oktober 2023 ist auf SEDAR+ ist auf der Website des Unternehmens unter https://sierramadregoldandsilver.com/presentations/NI-43-101-La-Guitarra-Mineral-Resource-Estimate.pdf verfügbar.

Fortschritt des Programms

Es wurden neue leitende Geologen sowie Hilfspersonal eingestellt, und die Feldarbeiten zur Bestimmung des Zustands der historischen Abbaustätten haben begonnen.

Darüber hinaus wurde der Zugang zur Rampa Carolina im Gangsystem Santa Ana wiederhergestellt. Die Rampe und die dazugehörigen Querschläge und Stollen wurden im Jahr 2007 gebaut und umfassen mehr als 300 Meter an Abbaustätten. Das Bauvorhaben wurde für moderne Bergbau- und Transportgeräte ausgelegt. Die Probenahme für metallurgische Tests ist im Gange.

Abbildung 2 unten zeigt Fotos des historischen Stolleneingangs der Mine Donostiva.

Abbildung 2: Historisches Minenportal

Abbildung 3 unten zeigt diese Abbaustätten.

Abbildung 3: Entwicklungsprojekt Rampa Carolina

Marketing & Investorenbewusstsein

Das Unternehmen hat mit New Era Publishing Inc. ("New Era") eine Vereinbarung über Marketing und Investorenbewusst sein, datiert den 9. Oktober 2025, geschlossen. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird New Era dem Unternehmen für einen Zeitraum von zwei Monaten Marketing- und Werbedienstleistungen gegen eine Gebühr von 225.000 USD erbringen. New Era ist ein im Jahr 2016 gegründetes Unternehmen für digitales Marketing und Medien mit Sitz in Vancouver, British Columbia. New Era bietet Dienstleistungen in den Bereichen digitales Marketing, E-Mail-Marketing und Marktbekanntheit an und unterstützt seine Kunden dabei, potenzielle Investoren zu erreichen. New Era wird außerdem www.carboncredits.com beauftragen, nordamerikanische und europäische Zielgruppen anzusprechen, um die Bekanntheit des Unternehmens über die Website carboncredits.com, Artikel und E-Mail-Newsletter zu steigern. New Era, www.carboncredits.com und das Unternehmen sind voneinander unabhängige und nicht verbundene Unternehmen, und weder New Era noch seine Geschäftsführer halten direkt oder indirekt Anteile an den Wertpapieren des Unternehmens.

Das Unternehmen hat mit Departures Capital Inc. ("DC") einen Dienstleistungsvertrag mit einer Laufzeit bis zum 23. Oktober 2025 abgeschlossen, in dessen Rahmen DC für einen Zeitraum von sechs Monaten Dienstleistungen in den Bereichen Investorenkommunikation, Produktion digitaler Medien und investorenbezogenes Marketing für Sierra Madre erbringen wird. Gemäß dem Vertrag zahlt Sierra Madre DC vor Erbringung der Dienstleistungen einen Betrag in Höhe von 8.500 US-Dollar zuzüglich anfallender Steuern. Die Werbemaßnahmen umfassen die Erstellung und Verbreitung von Videoinhalten auf dem YouTube-Kanal von Departures Capital und der zugehörigen E-Mail-Liste sowie Google-Ads-Kampagnen, die darauf abzielen, das Bewusstsein der Anleger für die Geschichte von Sierra Madre und die Sichtbarkeit der Inhalte zu erhöhen. DC steht in keinem Nahverhältnis zu Sierra Madre und nach Kenntnis des Unternehmens halten weder DC noch seine Geschäftsführer derzeit direkt oder indirekt eine Beteiligung an den Wertpapieren von Sierra Madre, noch haben sie das Recht oder die Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben.

Aktuelles zum Management

Das Unternehmen gibt bekannt, dass Chief Financial Officerd Ken Scott am 1. November 2025 zum Corporate Secretary ernannt wird. Derzeitiger Corporate Secretary Kerry Spong wird seine Positionen als Controller und Senior Manager of Finance beibehalten.

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo, Direktor von Sierra Madre, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat die technischen Daten und Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin veröffentlichten technischen und wissenschaftlichen Daten überprüft.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ist ein Edelmetallerschließungs- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Mine Guitarra im mexikanischen Bergbaurevier Temascaltepec sowie auf die Exploration und Erschließung seiner Liegenschaft Tepic in Nayarit (Mexiko) konzentriert. Bei der Mine Guitarra handelt es sich um eine genehmigte Untertagemine, zu der eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

Das +2.600 Hektar große Projekt Tepic beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource.

Das Managementteam von Sierra Madre hat bei der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven und Mineralressourcen eine Schlüsselrolle gespielt. Das Expertenteam von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen beschafft.

Im Namen des Board of Directors von Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

"Alexander Langer"

Alexander Langer

President, Chief Executive Officer und Direktor

Tel.: 778-820-1189

Kontakt:

investor@sierramadregoldandsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis hinsichtlich Produktionsentscheidungen

Die Entscheidung des Unternehmens, die Mine zur kommerziellen Produktion zu bringen, eine Mine zu erweitern, andere produktionsbezogene Entscheidungen zu treffen oder anderweitig Bergbau- und Aufbereitungsarbeiten durchzuführen, basiert größtenteils auf unternehmensinternen, nicht öffentlichen Daten und Berichten aus früheren Betrieben sowie auf den Ergebnissen von Testbergbau- und Aufbereitungsarbeiten. Das Unternehmen stützt sich bei seinen Produktionsentscheidungen nicht auf NI 43-101-konforme Reservenschätzungen, vorläufige wirtschaftliche Bewertungen oder Machbarkeitsstudien. Infolgedessen besteht ein größeres Risiko und eine größere Ungewissheit in Bezug auf die zukünftigen wirtschaftlichen Ergebnisse des Minenkomplexes Guitarra, einschließlich einer größeren Ungewissheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Mineralgewinnungsniveaus oder der Kosten einer solchen Gewinnung, einschließlich eines größeren Risikos in Verbindung mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte, und eines größeren technischen Ausfallrisikos, als dies der Fall wäre, wenn eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen und für eine Produktionsentscheidung herangezogen würde.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "projiziert", "beabsichtigt", "zielt", "zielt ab", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen oder können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden "können", "könnten", "sollten", "würden", "könnten" oder "werden", eintreten oder erreicht werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen über die Erörterung zukünftiger Pläne, einschließlich des erwarteten Zeitpunkts der Konzentratlieferungen, der Steigerung der Produktion durch das Unternehmen, des Erhalts von Einnahmen auf wöchentlicher Basis und der Tatsache, dass diese Einnahmen es dem Unternehmen ermöglichen, ohne weiteren Kapitalbedarf zu expandieren, sowie der Produktion und des erwarteten Zeitpunkts und Produktionsniveaus derselben.

Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehört unter anderem, dass die prognostizierten Produktionsniveaus erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsniveaus beibehalten werden.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen bestimmte wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine zukünftigen Pläne wie beabsichtigt umzusetzen, dass die prognostizierten Produktionsmengen erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsmengen beibehalten werden.

Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist.

QUELLE: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81526Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81526&tr=1



