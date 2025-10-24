Das Unternehmen konzentriert sich auf die Übernahme von Hidden Champions im skandinavischen Militärsektor. Zum Portfolio gehört auch ein Hersteller von Antidrohnen-Waffen Immer häufiger tauchen über Europa unbekannte Drohnen auf - zuletzt über Flughäfen und kritischer Infrastruktur in Dänemark, Norwegen und Deutschland. Auch Polen verzeichnete mehrere russische Eindringlinge, die von NATO-Einheiten abgeschossen wurden.Doch der Abschuss mit teuren ...

