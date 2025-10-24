DroneShield steht Kurszuwächsen von 500 Prozent im laufenden Jahr im Stresstest: Rekordzahlen, positiver Cashflow - aber extreme Bewertung. Zwischen Rüstungsboom, SaaS-Vision und Realität. Die DroneShield-Aktie gehört 2025 zu den spektakulärsten Börsenstories der Rüstungs- und Sicherheitstechnologiebranche. Nach einem Kursplus von in der Spitze mehr als 700 Prozent und aktuell rund 525 Prozent Year-to-Date ist aus einem australischen Nischenanbieter ...

