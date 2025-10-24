NIQ (NYSE: NIQ), ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, hat heute seinen Fortschrittsbericht 2025 zu Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) veröffentlicht, der die Fortschritte des Unternehmens im Jahr 2024 behandelt und das Engagement des Unternehmens für verantwortungsbewusstes Handeln, Datenintegrität und integratives Wachstum in allen seinen globalen Aktivitäten unterstreicht.

"Als führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung geht unsere Verantwortung weit über die Branchen hinaus, die wir bedienen", erklärte Jim Peck, Executive Chairman und CEO von NIQ. "Der diesjährige ESG-Fortschrittsbericht zeigt, wie wir nachhaltige und integrative Prinzipien in unser Geschäft integrieren und damit Mehrwert für unsere Kunden, Investoren, Mitarbeiter und Gemeinden schaffen."

Wichtige Fortschrittsbereiche ab 2024

Verstärkte ESG-Governance: NIQ hat sein internes ESG-Governance-Rahmenwerk formalisiert und eine doppelte Materialitätsprüfung initiiert, die den neuesten globalen Standards und Vorschriften entspricht.

Erweiterte Datenintegrität und -sicherheit: Das Unternehmen hat den Einsatz von KI und maschinellem Lernen vorangetrieben, um Datenqualität, Datenschutz und Cybersicherheit zu gewährleisten und damit das Vertrauen seiner Kunden und Partner zu stärken.

Wir haben unser Engagement für Umweltverantwortung verstärkt: NIQ hat nach der Fusion mit GfK seine erste kombinierte CO2-Bilanz fertiggestellt und von einer unabhängigen Stelle überprüfen lassen.

Erweiterte Kultur- und Talentprogramme: NIQ hat seine globalen Mentoring- und Führungsprogramme erweitert, die interne Mobilität erhöht und seine Mitarbeiterressourcengruppen auf über 3.400 Mitglieder in mehr als 80 Ländern ausgebaut.

Verstärkte Auswirkungen auf die Gemeinschaft: Im Rahmen des dritten jährlichen People Planet Day haben die Mitarbeiter von NIQ über 81.000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit geleistet und fast 118.000 US-Dollar gesammelt, um Lebensmittelgerechtigkeit, Bildung, wirtschaftliche Stärkung und Klimagerechtigkeit zu fördern.

NIQ hat seine globalen Mentoring- und Führungsprogramme erweitert, die interne Mobilität erhöht und seine Mitarbeiterressourcengruppen auf über 3.400 Mitglieder in mehr als 80 Ländern ausgebaut. Verstärkte Auswirkungen auf die Gemeinschaft: Im Rahmen des dritten jährlichen People Planet Day haben die Mitarbeiter von NIQ über 81.000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit geleistet und fast 118.000 US-Dollar gesammelt, um Lebensmittelgerechtigkeit, Bildung, wirtschaftliche Stärkung und Klimagerechtigkeit zu fördern.

Dieser Bericht markiert auch das erste Jahr der integrierten Berichterstattung nach der Fusion von NIQ mit GfK und bietet Kunden und Stakeholdern einen umfassenderen Überblick über die globale ESG-Performance des Unternehmens.

Über NIQ's ESG-Bericht

Der ESG-Bericht 2025 bietet einen Überblick über die Strategie, den Ansatz und die Leistung von NIQ in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung im Jahr 2024.

Lesen Sie den vollständigen ESG-Fortschrittsbericht 2025.

Über NIQ

NIQ bietet ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern und eröffnet neue Wege für Wachstum. Mit Niederlassungen in über 90 Ländern und einer Abdeckung von mehr als 7,2 Billionen US-Dollar an globalen Verbraucherausgaben unterstützt NIQ Marken und Einzelhändler mit fortschrittlichen Analysen und modernsten Plattformen.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen zu erwarteten Verbraucherverhalten, Markttrends und Branchenentwicklungen enthalten. Diese Aussagen spiegeln aktuelle Erwartungen und Prognosen wider, die auf verfügbaren Daten, historischen Mustern und verschiedenen Annahmen basieren. Wörter wie "erwarten", "vermuten", "prognostizieren" oder "glauben" kennzeichnen solche zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Aussagen geben keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und unterliegen naturgemäß Unwägbarkeiten wie Änderungen der Verbraucherpräferenzen, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, des technologischen Fortschritts oder der Wettbewerbsdynamik. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl wir uns bemühen, unsere Erkenntnisse auf zuverlässige Daten und fundierte Methoden zu stützen, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch anwendbares Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

