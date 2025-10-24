© Foto: Fabian Sommer - dpa

Mit seinem ersten Quartalsbericht seit dem Einstieg der US-Regierung als Großaktionär hat Intel die Erwartungen übertroffen. Die Aktie ging daraufhin im nachbörslichen Handel an der Nasdaq steil. Die Details.Der kriselnde Chipriese Intel meldete für das dritte Quartal Erlöse von 13,65 Milliarden US-Dollar und lag damit deutlich über den prognostizierten 13,14 Milliarden US-Dollar. Intel erzielte im dritten Quartal einen Nettogewinn von 4,1 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 90 Cent pro Aktie. Allerdings erhielt Intel im Laufe des Quartals 5,7 Milliarden US-Dollar von der US-Regierung im Zuge des Investitionspakets. Die Aktie legte nach Börsenschluss am Donnerstag an der Nasdaq trotzdem …