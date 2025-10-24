Zug - Holcim hat im Sommerquartal etwas weniger umgesetzt, aber gleich viel verdient wie im Vorjahr. Der Umsatz sank um 2,5 Prozent auf 4,04 Milliarden Franken, wie der drittgrösste Baustoffkonzern der Welt am Freitag in einem Communiqué bekannt gab. Erneut lastete der starke Franken auf den Ergebnissen. Dieser kostete 274 Millionen Franken Umsatz. Aus eigener Kraft, also organisch, sei das Geschäft dagegen um 4,5 Prozent gewachsen. Zudem wirkten ...

