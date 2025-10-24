NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für STMicroelectronics von 26,40 auf 24,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Trotz einer deutlichen Korrektur sei es zu früh, um sich für die Aktie des Halbleiterherstellers wieder zu begeistern, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 20:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: NL0000226223

