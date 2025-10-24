Teslas enttäuschende Zahlen spalten die Analysten - zwischen Glaube an Musks KI-Vision und wachsender Zweifel an einem überhitzten Zukunftsversprechen.Die Tesla-Zahlen für das dritte Quartal sorgten an der Wall Street für ein geteiltes Echo. Zwar verfehlte der Elektroautobauer die Gewinnerwartungen, doch im Mittelpunkt steht weniger das Ergebnis selbst - sondern die Frage, wie tragfähig Elon Musks Vision eines KI-getriebenen Konzerns tatsächlich ist. Während Optimisten wie Morgan Stanley auf Teslas langfristige Führungsrolle im Bereich autonomes Fahren setzen, warnen andere Banken vor einer gefährlichen Überbewertung und einem zunehmend bröckelnden Kerngeschäft. Von Autobauer zu KI-Konzern …

