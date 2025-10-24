DJ UBS-Vize-Verwaltungsratspräsident geht 2026 in den Ruhestand

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Lukas Gähwiler, Vizepräsident des Verwaltungsrats bei der UBS geht in den Ruhestand. Compliance-Chef Markus Ronner werde als Nachfolger vorgeschlagen, teilte die Schweizer Großbank mit. Ein Nachfolger für Ronner werde separat bekannt gegeben.

Gähwiler war Hauptverantwortlicher für die Integration der übernommenen Credit Suisse und wird sich den Angaben zufolge sich bei der Generalversammlung im nächsten Jahr nicht mehr zur Wiederwahl stellen.

