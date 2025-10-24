Smart Chip Switzerland AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Smart Chip Switzerland AG lanciert "Smart Chip" in Deutschland und der Schweiz - Enge technologische Kooperation mit Infineon



Zürich, 24. Oktober 2025 - Die Smart Chip Switzerland AG hat den Launch ihrer Produkte an über 100 Standorten in der Schweiz und in Deutschland begonnen. Smart Chip Switzerland AG ist auf die Herstellung und den Vertrieb des multifunktionalen «Smart Chips» spezialisiert; einem Chip, der auf den Fingernagel applizierbar ist. Wichtigster technologischer Partner von Smart Chip ist die Infineon Technologies AG. Smart Chip Switzerland ist Erfinder des ersten auf dem Fingernagel applizierbaren Chip, welcher kontaktlose Bezahlungen sowie die Übertragung der eigenen Visitenkarte und Social-Media Kontaktdaten ermöglicht. Darüber hinaus werden künftig auch der Zugang zu Büro-Sicherheitseingängen, Hauszugängen oder dem eigenen Auto sowie weitere Anwendungen bequem über den Fingernagel möglich sein. Wichtigster Partner von Smart Chip Switzerland AG ist Infineon, ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen und IoT (Internet of things). Das Unternehmen mit Hauptsitz in Neubiberg, nahe München, hat umfangreiche Forschungs-und Entwicklungsarbeiten betrieben, um eine Chiplösung bereitzustellen, die sich ideal für die Platzierung auf kleinen Antennen eignet, dass alles bequem auf einem Fingernagel Platz findet. Weitere Komponenten, wie beispielsweise die Spezialanfertigung der Antenne des Smart Chips, stammen von LUX-IDent und ihrer Mutterfirma HID Global, einem weltweit führenden Anbieter von vertrauenswürdigen Identitätslösungen. Claude Niedermann, Gründer und Präsident des Verwaltungsrates von Smart Chip, sagte: "Es war ein langer Weg, den Smart Chip und dessen Applikation so perfekt zu entwickeln und zu patentieren, dass er für den weltweiten Markteintritt bereit ist. Ich bin in allererster Linie Infineon, aber auch allen anderen Partnern wie bspw. LUX-IDent, sehr dankbar für die unermüdliche Innovation, die dazu nötig war." Tolgahan Yildiz, Head of Trusted Mobile Connectivity and Transactions Product Line bei Infineon sagt: "Smart Chip ist ein Innovationstreiber der Sicherheit und Convenience im Zahlungsverkehr und darüber hinaus verbindet. Daher passt er bestens zu Infineon als weltweit führender Anbieter von Sicherheitslösungen. Unsere kontaktlosen und höchstqualitativen Zahlungslösungen basieren auf jahrzehntelanger Erfahrung und einem tiefen Verständnis für die Anwendung und dem System von Zahlungskarten." Der Smart Chip ist ein multifunktionales Inlay, der dauerhaft auf dem Fingernagel befestigt wird. Er besteht aus dem eigentlichen Chip, einer Spule und winzigen Kondensatoren, die für die erforderliche Reichweite sorgen. Das Inlay kann nach dem Applizieren auf den Fingernagel entweder sichtbar bleiben oder mit gängigen Nagelbearbeitungssystemen (wie z.B. Gellack) überdeckt werden. Der Smart Chip wird nach 6 bis 9 Wochen jeweils wieder erneuert. Über die eigens dafür entwickelte App kann der Kunde seine Daten bequem eingeben, verschlüsselt auf dem Smart Chip speichern und so immer bei sich tragen. Sie sind zu jedem Zeitpunkt im wahrsten Sinne des Wortes sofort "zur Hand", ganz ohne weitere Devices. Das funktioniert sogar beim Baden im Meer oder während dem Sport. Smart Chip Launch in Deutschland und der Schweiz - weitere Länder folgen Smart Chip Switzerland AG hat den Chip nach einer mehrmonatigen Testphase nun in Deutschland und der Schweiz lanciert. Er ist derzeit kontinuierlich an bereits über hundert Points of Sale in Deutschland und der Schweiz erhältlich und wird innert weniger Minuten auf den Fingernagel aufgetragen. Alle diese Standorte können auf der Website von Smart Chip www.smart-chip.com gefunden werden. Aktuell sind es vorwiegend Nagelstudios, welche diesen Service anbieten. Künftig wird es aber auch in vielen weiteren Geschäften möglich sein, einen solchen Chip auftragen zu lassen. So ist unter anderem noch im November 2025 eine temporäre Pop-Up-Präsenz in einem Swisscom Shop in Zürich-Oerlikon geplant, welche den Kunden des grössten Schweizer Telekomanbieters die Smart Chip Experience und -Service näherbringen soll. Neben Deutschland und der Schweiz sind bereits ein Dutzend weiterer Länder über entsprechende Franchisenehmer in der Vorbereitung des Starts in ihren Märkten. Das Ziel von Smart Chip ist es, in den nächsten Jahren der weltweit führende Anbieter von auf dem Fingernagel applizierbaren Chips zu sein. TV-Sendung GALILEO berichtet Auf die Innovation von Smart Chip ist auch der Deutsche Fernsehsender Pro7 mit seiner Erfolgssendung GALILEO aufmerksam geworden. TV-Redaktor Metehan Bastan hat mit seiner Filmequipe einen Erfahrungsbericht über Smart Chip verfasst und in der Schweiz sowie bei Infineon Technologies in München gefilmt. Die Ausstrahlung des Beitrags findet voraussichtlich am Montag, 27.10.2025, um 19:05 Uhr statt. 