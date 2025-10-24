EQS-News: MERKUR PRIVATBANK KGaA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

MERKUR PRIVATBANK nach neun Monaten 2025 weiter auf profitablem Wachstumskurs



24.10.2025 / 08:00 CET/CEST

MERKUR PRIVATBANK nach neun Monaten 2025 weiter auf profitablem Wachstumskurs Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit legt in den ersten drei Quartalen 2025 um 19 % auf 22,7 Mio. EUR zu

Zweistelliges prozentuales Wachstum bei Zins- und Provisionsüberschuss

Assets under Management gegenüber Jahresende 2024 auf fast 4,8 Mrd. EUR (+ 15%) gestiegen - Gesamtjahresziel bereits jetzt deutlich übertroffen

Bestätigung der positiven Erwartungen auch für das Gesamtjahr 2025 München, 24. Oktober 2025 - Die in München ansässige inhabergeführte und börsennotierte MERKUR PRIVATBANK KGaA befindet sich auch nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 auf einem profitablen Wachstumskurs. Die Bank steigerte das Teilbetriebsergebnis in den ersten drei Quartalen 2025 um 33 % von 42,4 Mio. EUR im Vorjahr auf 56,3 Mio. EUR. Neben der starken Verbesserung des Zinsüberschusses um 19 % auf 84,5 Mio. EUR (Vorjahr: 71,2 Mio. EUR) machte sich auch der um 16 % von 21,9 Mio. EUR auf 25,4 Mio. EUR erhöhte Provisionsüberschuss deutlich positiv bemerkbar. Sowohl die Personalkosten mit 32,9 Mio. EUR (Vorjahr: 31,8 Mio. EUR) als auch die anderen Verwaltungskosten mit 22,3 Mio. EUR (Vorjahr: 20,6 Mio. EUR) legten unterproportional zu. Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit stieg trotz der substanziell von 13,8 Mio. EUR auf 22,3 Mio. EUR angehobenen Risikovorsorge und weiteren Zuführungen für allgemeine Bankrisiken um 19 % von 19,1 Mio. EUR auf 22,7 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung gestiegener Steueraufwendungen legte der Periodengewinn nach neun Monaten um 6 % von 7,1 Mio. EUR auf 7,5 Mio. EUR zu. Die positive operative Entwicklung basierte vor allem auf den anhaltend hohen Kundenzuflüssen in die Assets under Management der Bank. Diese wurden gegenüber dem Jahresende 2024 von knapp über 4,1 Mrd. EUR auf fast 4,8 Mrd. EUR erhöht. Mit einer Steigerung von 637 Mio. EUR konnte die MERKUR PRIVATBANK damit bereits Ende September das Jahresziel deutlich übertreffen. Nach drei Quartalen entwickelte sich die Vermittlung von Hypothekenfinanzierungen weiterhin sehr erfreulich, deren Umsatz auf 96,9 Mio. EUR (Vorjahr 72,4 Mio. EUR) angestiegen ist. Dies gilt auch für die Nachfrage nach Bauträgerfinanzierungen, bei denen besonders die Nachfrage nach Hochbaufinanzierungen anzog. Die Bilanzsumme ist mit knapp 4,0 Mrd. EUR nahezu gleich geblieben. Dr. Marcus Lingel, Vorsitzender der Geschäftsführung und persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK, kommentiert die Neunmonatszahlen wie folgt: "Das Geschäftsjahr 2025 ist bislang ein sehr erfolgreiches für die MERKUR PRIVATBANK, zumal wir in einem sehr anspruchsvollen Marktumfeld unterwegs sind. Bei den Assets under Management haben wir mit fast 4,8 Mrd. EUR bereits jetzt unser Gesamtjahresziel deutlich übertroffen. Neben der positiven Entwicklung an den Aktienmärkten lässt sich eine Trendwende an den Immobilienmärkten erkennen." Über die MERKUR PRIVATBANK: Die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsennotiert ist. Mit einer Bilanzsumme von rund 4 Mrd. EUR gehört sie zu den größten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Die MERKUR PRIVATBANK wird seit 2005 von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt. Rund 510 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK KGaA (ISIN: DE0008148206 Börsenkürzel: MBK) sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar. https://www.merkur-privatbank.de/ Ansprechpartner bei Presseanfragen: Eva Fiedler

