NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange von 12800 auf 13300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Börsenbetreiber zeige Stärke, schrieb Enrico Bolzoni am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Sorgen durch Umbrüche wegen Künstlicher Intelligenz nehme das Unternehmen ernst und kümmere sich darum. Der Analyst betonte zudem die Fähigkeit zur Generierung von Cashflow./rob/ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 19:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: GB00B0SWJX34

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.