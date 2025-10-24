Zug - Die auf den Gesundheitssektor fokussierte Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments hat im ersten Halbjahr 2025/26 einen Gewinn von 96 Millionen Franken verbucht. Damit wurde eine Vorabmeldung von Anfang Oktober bestätigt. Dieses erfreuliche Ergebnis sei insbesondere auf die dynamische Entwicklung der börsenkotierten Unternehmen zurückzuführen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Diese kompensierten ungünstige Währungsentwicklungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab