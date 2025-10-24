Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 24
|23/10/2025
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|23/10/2025
|BPDU
|IE00060Z4AE1
|94300000.00
|1044548013.21
|11.0769
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|23/10/2025
|BPDG
|IE00060Z4AE1
|94300000.00
|1044548013.21
|8.3144
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|23/10/2025
|BPGG
|IE000ASNLWH9
|197800000.00
|2206014476.96
|8.3714
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|23/10/2025
|BPGU
|IE000ASNLWH9
|197800000.00
|2206014476.96
|11.1528
|USD