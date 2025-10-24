Anzeige
Mehr »
Freitag, 24.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Comeback des Goldrauschs - diesmal ausgelöst durch eine Währungskrise
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2N6F4 | ISIN: FI4000297767 | Ticker-Symbol: 04Q
Tradegate
24.10.25 | 08:41
14,785 Euro
+0,72 % +0,105
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
OMX Stockholm 30
OMX Helsinki 25
OMX Copenhagen 25
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
NORDEA BANK ABP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NORDEA BANK ABP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
14,72514,79008:41
14,72014,78508:41
PR Newswire
24.10.2025 08:12 Uhr
99 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)

Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 24

23/10/2025
Name Valuation Date Ticker ISIN Code Units Outstanding Shareholder Equity Base (Shareclass) NAV per Share
Local 		Currency
BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF 23/10/2025 BPDU IE00060Z4AE1 94300000.00 1044548013.21 11.0769 USD
BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF 23/10/2025 BPDG IE00060Z4AE1 94300000.00 1044548013.21 8.3144 GBP
BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF 23/10/2025 BPGG IE000ASNLWH9 197800000.00 2206014476.96 8.3714 GBP
BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF 23/10/2025 BPGU IE000ASNLWH9 197800000.00 2206014476.96 11.1528 USD