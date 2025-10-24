EQS-News: All for One Group SE / Schlagwort(e): Finanzierung

All for One Group platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen // Deutliche Überzeichnung Schuldscheintransaktion generiert hohe Nachfrage

Geplantes Volumen von 30 Mio. wurde auf 56,5 Mio. EUR aufgestockt

Weitere Wachstumsfinanzierung bei attraktiven Konditionen langfristig gesichert Filderstadt, 24. Oktober 2025 - Die All for One Group SE, führender internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider mit Fokus auf Lösungen und Leistungen rund um SAP, hat erneut ein Schuldscheindarlehen erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die Transaktion war stark überzeichnet und das ursprünglich geplante Platzierungsvolumen wurde von 30 Mio. EUR auf 56,5 Mio. EUR deutlich erhöht. Die Mittel eröffnen der führenden Consulting- und IT-Gruppe zusätzlichen Handlungsspielraum zur Umsetzung der angekündigten M&A-Strategie sowie die Erweiterung des Produktportfolios mit eigenen Lösungen. Die von der Landesbank Baden-Württemberg und der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale arrangierte Platzierung wurde sowohl klassisch als auch über die digitale Schuldscheinplattform DEBTVISION vermarktet, so dass die Schuldscheindarlehen effizient und transparent der Investorenbasis angeboten werden konnten. Bei der Zuteilung wurde mit insgesamt elf Investoren eine breite Gruppe aus nationalen und internationalen Sparkassen, Genossenschafts- und Geschäftsbanken berücksichtigt. Die Verzinsung der Tranchen konnte am unteren Ende der Vermarktungsspanne platziert werden und spiegelt die gute Bonität der All for One Group. »Das große Interesse von Investorenseite unterstreicht das Vertrauen in die überzeugende Strategie und das nachhaltige Geschäftsmodell der All for One - und das in einem herausfordernden Umfeld. Trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten konnten wir das ursprünglich geplante Volumen nahezu verdoppeln und sehr attraktive Konditionen realisieren«, fasst Stefan Land, Finanzvorstand der All for One Group SE, die Transaktion zusammen. Zur Verwendung der Mittel ergänzt CEO Michael Zitz: »Die erfolgreiche Platzierung des Schuldscheindarlehens schafft zusätzlichen finanziellen Spielraum, um unsere Wachstumsstrategie mit den Säulen von Übernahmen, dem Ausbau unserer internationalen Delivery Center und dem Wachstum in neuen Märkten voranzutreiben - dieses vor dem Hintergrund zusätzlicher Skalierungsmöglichkeiten und nachhaltiger Profitabilität.« Über die All for One Group SE Turning technology into business success Die All for One Group SE ist ein führender internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider rund um SAP. Als Nummer 1 unter den SAP-Partnern weltweit bei SAP-Transformationen im Mittelstand sowie im SAP-Cloud-Business begleitet der Branchenspezialist seine Kunden - darunter Global Player, Hidden Champions und Weltmarktführer - bei der Unternehmenstransformation. Rund 3.000 Expertinnen und Experten nutzen dabei RISE & GROW with SAP als digitale Plattform sowie integrierte, KI-gestützte Cloud-Lösungen, um Geschäftsprozesse zu digitalisieren, Abläufe zu automatisieren oder Services neu zu denken. Der Kombination aus langjähriger Mittelstandserfahrung, SAP-Expertise sowie Branchen- & Prozess-Know-how vertrauen mehr als 4.000 mittelständische Kunden aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz. Kernbranchen von All for One sind der Maschinen- und Anlagenbau, die Automobilzulieferindustrie, Life Sciences, der Großhandel und Professional Services. Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte die All for One Group SE einen Umsatz in Höhe von 511 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. www.all-for-one.com/ir





Kontakt:

All for One Group SE, Nicole Besemer, Senior Director Investor Relations & Treasury, Tel. 0049 (0)711 78807-28, E-Mail nicole.besemer@all-for-one.com



