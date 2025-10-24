Newmont hat starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, doch trotz Rekordgewinn trübt die gesunkene Goldproduktion den Glanz der Ergebnisse.Die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Newmont Corporation geriet am Donnerstag nachbörslich unter Druck und verlor 5,42 Prozent, obwohl das Unternehmen für das dritte Quartal deutlich bessere Ergebnisse als erwartet vorlegte. Der Rückgang in der Goldproduktion um 15 Prozent schmälerte die Möglichkeit, die Vorteile der historisch hohen Goldpreise voll auszuschöpfen. Gewinn verdoppelt, Umsatz über Erwartungen Newmont meldete für das dritte Quartal einen Gewinn von 1,83 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,67 US-Dollar je Aktie, nach 922 …

